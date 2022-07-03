Сразила не только стройными ножками: Клава Кока в белой мини-юбке и кроп-топе спела с Сергеем Жуковым на стадионе

В «Лужниках« прошел концерт «Руки Вверх». Зажигательно выступила для публики и Клава Кока.
Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Клава Кока за последние пять лет стала одной из популярных молодых исполнительниц. Она выпустила несколько хитов и спела дуэтом с Александром Реввой.

Также поклонники приходят в восторг от ее образов. Блондинка любит носить дерзкие наряды, подчеркивающие ее фигуру. Порой она выходит на сцену в коротком платье и ботфортах.

2 июля в Москве состоялся долгожданный концерт группы «Руки Вверх». Примечательно, что Клава тоже приняла в нем участие, как приглашенный гость. В «Лужниках» не был свободного места. Сергей Жуков исполнил хиты, под которые люди на огромном стадионе прыгали и танцевали. 

Клава предстала на сцене в кроп-топе и белой мини-юбке плиссе. Лук дополнили колготки в тон и ботинки на платформе. Она подчеркнула свои стройные ноги и оголила живот. Кока позволила себе исполнить и свой хит «Пьяную домой». Публика ей подпевала. 

Поклонники осыпали комплиментами Клаву. Многие не ожидали, что она окажется в центре главного события дня. «Гордость», «Ну какая ты красивая», «Просто прелесть», «Вдохновляешь, принцесса», «Какой крутой костюм», «Наш ангел в белом», «Ты тоже будешь собирать стадионы», «Ну богиня», — прокомментировали пост подписчики.

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