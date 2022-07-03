Сразила не только стройными ножками: Клава Кока в белой мини-юбке и кроп-топе спела с Сергеем Жуковым на стадионе

Клава Кока за последние пять лет стала одной из популярных молодых исполнительниц. Она выпустила несколько хитов и спела дуэтом с Александром Реввой.

Также поклонники приходят в восторг от ее образов. Блондинка любит носить дерзкие наряды, подчеркивающие ее фигуру. Порой она выходит на сцену в коротком платье и ботфортах.