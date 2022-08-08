«Сравнение Зощенко с Ургантом»: Шахназаров высказался об образованности Собчак

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

«Собчак признала, что сравнение Зощенко с Ургантом было из разряда сравнения ахалтекинца с зеброй. Ну, то есть Зощенко все же не читала, о Довлатове слышала, Ильфа и Петрова смотрела по телеку, а Булгакова видела в бездарной постановке МХТ. Про Достоевского молчу.

Но вот что-то мне подсказывает, что Ксения дока в произведениях Сорокина, Кучерской, Яхиной и прочей макулатуры», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.