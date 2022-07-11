«Срамота какая!»: дочь Урганта вывела из себя народ задранной юбкой

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе в последнее время сильно расшалилась.
Вдали от отчима (ведущий — не родной отец) и матери Натальи Кикнадзе она совсем от рук отбилась: покрасила волосы в красный цвет, сделала по всему телу тату. Да к тому же периодически выкладывает в Сеть провокационные фотографии.
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Она уже давно живет в Нью-Йорке, обучаясь здесь искусству фотографии. И, видимо, вполне прочувствовала местный дух свободы.
На сей раз Эрика разозлила подписчиков, выложив в микроблог фото с задранной юбкой.
«Срамота какая!», «Да уж! Ну и времена!», «Папа будет в восторге», — прокомментировали фолловеры.
Эрика Кикнадзе. Фото: соцсети