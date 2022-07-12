Спустя месяц: стало известно, когда Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне

Больше двух недель тело певца Пьера Нарцисса не могут предать земле. Исполнитель умер 21 июня в больнице, прощание с артистом состоялось с третьей попытки 30 июня. Затем гроб отправлен в Камерун, на родину Нарцисса.

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Однако, до сих пор Нарцисс не похоронен. В посольстве Камеруна в РФ рассказали, когда, наконец, артист будет предан земле.

«Похороны пройдут 23 июля в Дибомбари, населенном пункте рядом с Дуалой», - рассказал «РИА Новости» пресс-секретарь посольства Танга Бианг.

Певец, напомним, скончался от последствий подагры в одной из московских больниц. Ему было 45 лет.

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