«Спрашивают, не плюют ли мне в лицо»: Хаматова ответила на вопрос соотечественников

Чулпан Хаматова после известных событий эмигрировала в Латвию, где в собственности у нее есть роскошный дом в элитном экопоселении.

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Она устроилась в рижский театр на работу. Кроме того, активно гастролирует по Прибалтике с антрепризами.

Звезда решила рассказать публике, как ей живется в Латвии. И ответ ее хоть и не говорил о тяжелой судьбе на чужбине, но выглядел как-то безрадостно.

«Московские друзья иногда спрашивают, не плюют ли мне в лицо, когда я иду по улице. Нет. Не то, что не плюют — предлагают помощь. Могу сказать, что я даже равнодушия не встречала, а не то что агрессии», — сказала Чулпан Хаматова. «То есть «не плюют», и слава Богу?» — удивились соотечественники актрисы.

Источник: «Экспресс-газета»