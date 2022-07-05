«Спрашивайте с меня!»: Галустян заступился за Бузову

Юморист ответил хейтерам.
Михаил Галустян. Фото: Global Look Press

Михаил Галустян. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова записала новую песню «Михаил», которая выйдет официально 8 июля. Звезда заранее выложила в Сеть отрывок композиции, который подписчики жестко раскритиковали.

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Коллега Бузовой, Михаил Галустян, оправдался перед поклонниками за ситуацию. Напомним, юморист принял участие в съемках клипа.

«Если что, я взял всю ответственность на себя. Не ругайте Олю, она ни в чем не виновата. Это моя идея, с меня и спрашивайте», — написал юморист в соцсетях.

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