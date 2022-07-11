«Спокойно сидит в Подмосковье»: известная актриса – об оскандалившейся Ауг

На днях прошла новость о том, что оскандалившаяся актриса Юлия Ауг вновь вернулась в Россию. Якобы последние несколько месяцев она жила в Эстонии, где продолжала нелестно высказываться о стране и россиянах.
Тем временем Аут заявила, что и вовсе никуда не уезжала из Москвы все это время. Эта информация возмутила актрису Ларису Бравицкую.
«Ауг спокойно сидит в Подмосковье, снимается в кино и продолжает по чем зря открыто злопыхать и крыть по-черному и власть, и народ? Ну, правда, я в толк не возьму. Как это у них там, наверху, это все так гладко сочетается? Или котлеты отдельно, мухи отдельно, так что ли? Так кто тогда «гуляет муху» Ауг?» - написала Бравицкая в своем телеграм-канале.
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Напомним, ранее об оскандалившейся Юлии Ауг высказался публицист Михаил Шахназаров.