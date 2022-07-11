«Спокойно сидит в Подмосковье»: известная актриса – об оскандалившейся Ауг

На днях прошла новость о том, что оскандалившаяся актриса Юлия Ауг вновь вернулась в Россию. Якобы последние несколько месяцев она жила в Эстонии, где продолжала нелестно высказываться о стране и россиянах.

Тем временем Аут заявила, что и вовсе никуда не уезжала из Москвы все это время. Эта информация возмутила актрису Ларису Бравицкую.