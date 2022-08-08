«Спит с женой и тобой»: Бородина заговорила об измене после выходки экс-мужа

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров недавно публично признался, что ухаживает за несвободной женщиной из Сочи. Сдавать своих позиций он не намерен и даже устроил опрос в соцсетях, как ему действовать дальше, ведь дама отказалась принять от него дорогой подарок.

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Ксения Бородина после этого случая заговорила об измене в своих соцсетях, открыто общаясь со своей подписчицей, которая увидела у мужа переписку с бывшей.