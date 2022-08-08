«Спит с женой и тобой»: Бородина заговорила об измене после выходки экс-мужа

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров недавно публично признался, что ухаживает за несвободной женщиной из Сочи. Сдавать своих позиций он не намерен и даже устроил опрос в соцсетях, как ему действовать дальше, ведь дама отказалась принять от него дорогой подарок.
Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ксения Бородина после этого случая заговорила об измене в своих соцсетях, открыто общаясь со своей подписчицей, которая увидела у мужа переписку с бывшей.
Телеведущая заявила, что если бы некоторые женщины умели отказывать мужчинам и не вешались на них, то «мир был бы чище и светлее».
«Не понимаю, что может быть приятного в женатиках. Оно изначально не твое, фу. Спит с женой и тобой, фу. Ты всегда на втором месте, фу. Звонить нельзя, приезжает, когда ему удобно, фу, ты вечная терпила, фу», — написала Ксения Бородина в личном блоге.