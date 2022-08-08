«Спит с женой и тобой»: Бородина заговорила об измене после выходки экс-мужа

Ранее Курбан Омаров признался, что добивается расположения несвободной дамы.
Ксения Бородина и Курбан Омаров.

Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: соцсети

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров недавно публично признался, что ухаживает за несвободной женщиной из Сочи. Сдавать своих позиций он не намерен и даже устроил опрос в соцсетях, как ему действовать дальше, ведь дама отказалась принять от него дорогой подарок.

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Ксения Бородина после этого случая заговорила об измене в своих соцсетях, открыто общаясь со своей подписчицей, которая увидела у мужа переписку с бывшей.

Телеведущая заявила, что если бы некоторые женщины умели отказывать мужчинам и не вешались на них, то «мир был бы чище и светлее».

«Не понимаю, что может быть приятного в женатиках. Оно изначально не твое, фу. Спит с женой и тобой, фу. Ты всегда на втором месте, фу. Звонить нельзя, приезжает, когда ему удобно, фу, ты вечная терпила, фу», — написала Ксения Бородина в личном блоге.

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