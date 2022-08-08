«Спит с чужими женами»: Торсуев признался в ненависти к герою Бодрова из «Брата»

Актер, который сыграл Электроника в знаменитом детском фильме Владимир Торсуев заявил, что ненавидит героя Сергея Бодрова в картине «Брат» и «Брат-2».

По его словам, он сволочь, падла, мокрушник и тупица. А еще – расист, националист, сообщает «Комсомольская правда-Новосибирск».

«К моему огромному сожалению, на тот период времени, когда вышла эта картина – 1997 год – он стал национальным героем. Хотя мало того, что Данила Багров спит с чужими женами, он убивает за деньги кого угодно. Поэтому персонаж Сергея Бодрова для меня никогда героем не был», - заявил Торсуев.

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Напомним, что Владимир Торсуев снялся в картине «Брат-3». Она выйдет на экраны в конце декабря в нынешнем году.