«Спит мой бубличек»: жена Феди Стрелкова из «Дома-2» показала подросшего сына

Экс-участница реалити-шоу Анита Кобелева поделилась трогательными кадрами.
Федя Стрелков и Анита Кобелева

Федя Стрелков и Анита Кобелева. Фото: соцсети

Бывшие участники «Дома-2», супруги Федор Стрелков и Анита Кобелева наслаждаются сейчас новым статусом — молодых родителей.

Двадцать четвертого мая у пары родился сын Марк, и сейчас всю свою любовь и заботу Федя и Анита отдают наследнику.

Молодые родители делят обязанности по воспитанию малыша. Федор Стрелков старается брать на себя часть забот о Марке, чтобы разгрузить жену.

В телеграм-канале Федя и Анита рассказывают о своих буднях. Так, Анита Кобелева запечатлела сына спящим в коляске во время прогулки, показав, как за первый месяц жизни подрос и окреп Марк.

Молодая мама не забывает и о себе — пока сын спит, она загорает.

«Спит мой бубличек. Такой сладенький. Не могу. А я загораю ножками», — поделилась Анита Кобелева.

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