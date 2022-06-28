«Спит мой бубличек»: жена Феди Стрелкова из «Дома-2» показала подросшего сына

Бывшие участники «Дома-2», супруги Федор Стрелков и Анита Кобелева наслаждаются сейчас новым статусом — молодых родителей.

Двадцать четвертого мая у пары родился сын Марк, и сейчас всю свою любовь и заботу Федя и Анита отдают наследнику.

Молодые родители делят обязанности по воспитанию малыша. Федор Стрелков старается брать на себя часть забот о Марке, чтобы разгрузить жену.

В телеграм-канале Федя и Анита рассказывают о своих буднях. Так, Анита Кобелева запечатлела сына спящим в коляске во время прогулки, показав, как за первый месяц жизни подрос и окреп Марк.

Молодая мама не забывает и о себе — пока сын спит, она загорает.