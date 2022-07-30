«Спето очень проникновенно»: о дуэте Макеевой и Малькова высказался педагог по вокалу

Актриса Анастасия Макеева и ее супруг Роман Мальков в День семьи, любви и верности покоряли сцену. Влюбленные запели дуэтом, чем сильно удивили присутствующих. Умения звездного тандема оценила педагог по вокалу Юлия Таравкова.

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По мнению эксперта, она осталась в приятном шоке от услышанного. На взгляд Таравковой, хотя у Малькова нет профессионального образования, дуэт получился удачным.

Старания вдруг ставшего знаменитым Романа эксперт оценила на высший балл, но при этом она обратила внимание, что пара пела под фонограмму, вероятно, решив таким образом перестраховаться.