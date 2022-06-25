«Он спел «Плот» Лозы»: автор «Белых роз» вспомнил, как выкрал Шатунова из детдома

Создатель хита «Белые розы» Сергей Кузнецов в шоу «DJ DIMIXER» вспомнил, как выкрал певца Юру Шатунова из детдома.
«Ищем солиста «Ласкового мая», но никого нет. Я всех прослушивал. А потом мне сказали, что есть пацан, как с вокалом не ясно, но слышит хорошо. И на гитаре играет. Поехали мы ночью. Забрали его».
По словам Сергея Кузнецова, администрация детдома ничего не знала об этой выходке. «А Юра был только за. Он написал заявление, что покидает детский дом. Приехали в Москву и во второй интернат его оформили. В эту же ночь. Ничего преступного мы не совершали. Сели в студии. Юра помылся. Он взял гитару, попросил закурить. Я «Приму» ему дал. И он спел Лозу «Плот». Я почувствовал, что голос офигенный, надо работать. Я ему сказал: «Может ты не хочешь этого, но тебе придется стать звездой», - заявил Кузнецов.
Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище столицы.
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