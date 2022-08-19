Спектакли Захарова могут увезти в Америку: защитник его дочери выступил с заявлением

В Москве продолжается суд, на котором дочь Марка Захарова — Александра Захарова — пытается доказать, что авторские права на постановки ее отца должны принадлежать именно ей. Но никак не «Ленкому» или продюсеру Валерию Янкловичу.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Выяснилось, что Марк Захаров еще 20 лет назад отказался от авторских прав на собственные спектакли в пользу Валерия Янкловича. Как пишет КП, продюсер выдавал режиссеру хороший гонорар за каждую постановку, и обе стороны были довольны.

Однако сейчас куш платить некому, а продюсер получил чистую прибыль. Изюминку этой ситуации добавляет то, что он является гражданином США.

На суде журналист Андрей Караулов защищал Александру Захарову. Он спросил: «Почему права на спектакли ее отца-режиссера оказались у гражданина США продюсера Валерия Янковича? Вот возьмет Янклович, да и увезет спектакли Захарова к себе в Штаты. И останемся мы без «Юноны» и «Авось». И вообще: России или Америке принадлежат права на спектакли Захарова?»