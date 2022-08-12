«Спектаклей у него мало, в кино не снимают»: Сташенко объяснила, почему на нее взъелся Садальский

Как отметила Сташенко, пусть Садальский живет себе и здравствует со своим мнением.

«У него, видимо, много свободного времени. Спектаклей у него мало, в кино его не снимают. Вот он и посвящает все время диваноаналитике. Я играю в спектаклях. В Кирове сейчас. Потом поеду в Волгоград, на Дальний Восток. Желаю ему здоровья, добра, и оставаться со своим мнением. Не надо менять мнение, которое с моим мнением не сходится», — заметила Сташенко.

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Ранее Садальский заявил, говоря о патриотизме Сташенко: