«Спектаклей у него мало, в кино не снимают»: Сташенко объяснила, почему на нее взъелся Садальский

Актриса Оксана Сташенко в беседе с Teleprogramma.pro ответила актеру Станиславу Садальскому, который обвинил ее в лживом патриотизме.
«Я с ним не знакома. Знаю, что такой существует. Обращать внимания не буду на него. Зачем степень любви к кому-то каким-то образом доказывать? Если его раздражает патриотическое отношение к моей родине, то может у него есть другая родина».
Как отметила Сташенко, пусть Садальский живет себе и здравствует со своим мнением.
«У него, видимо, много свободного времени. Спектаклей у него мало, в кино его не снимают. Вот он и посвящает все время диваноаналитике. Я играю в спектаклях. В Кирове сейчас. Потом поеду в Волгоград, на Дальний Восток. Желаю ему здоровья, добра, и оставаться со своим мнением. Не надо менять мнение, которое с моим мнением не сходится», — заметила Сташенко.
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Ранее Садальский заявил, говоря о патриотизме Сташенко:
«Не знаю, как вас, а меня раздражают люди, имитирующие патриотизм. Актриса Сташенко заявила, что она никуда не уедет. Можно подумать ее где-то ждут. И она является дочерью своего народа и своей страны. Если так, то пусть докажет, устроившись волонтером на Киевском вокзале — убирает отхожие места!».