Спектакль с участием оскандалившейся Нетребко покажут в Хабаровске

В Хабаровске покажут спектакль с Анной Нетребко «Арена ди Верона: Трубадур». Показ запланирован на 11 сентября на большом экране. Он будет идти в оригинальной озвучке, но с русскими субтитрами. Стоимость билетов начинается от 500 рублей.
Оскандалившаяся Анна Нетребко исполнит главную роль – роль Леоноры. Режиссером постановки стал Франко Дзеффирелли.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее оперная дива нелестно высказывалась в адрес России и предпочла жить в Европе. В эти дни она находится в Германии, куда приехала после отпуска в Турции.