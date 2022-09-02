Спектакль с участием оскандалившейся Нетребко покажут в Хабаровске

Билеты стоят от 500 рублей.
Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

В Хабаровске покажут спектакль с Анной Нетребко «Арена ди Верона: Трубадур». Показ запланирован  на 11 сентября на большом экране. Он будет идти в оригинальной озвучке, но с русскими субтитрами. Стоимость билетов начинается от 500 рублей.

Оскандалившаяся Анна Нетребко исполнит главную роль – роль Леоноры. Режиссером постановки стал Франко Дзеффирелли.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее оперная дива нелестно высказывалась в адрес России и предпочла жить в Европе. В эти дни она находится в Германии, куда приехала после отпуска в Турции. 

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