Спектакль с участием оскандалившейся Нетребко покажут в Хабаровске

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее оперная дива нелестно высказывалась в адрес России и предпочла жить в Европе. В эти дни она находится в Германии, куда приехала после отпуска в Турции.