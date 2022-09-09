Спектакль ради хайпа: зачем дочь Глюкозы объявляла себя небинарной личностью

Недавно дочь Глюкозы, Лида, которая теперь поет под псевдонимом Рэй, призналась в эфире «Нового радио», что является небинарной личностью.
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Певица заявила, что спокойно принимает это, дескать, современные подростки совсем иные, более свободные.
Позже Лида сказала, что ее неправильно поняли и вообще у нее есть парень, и она абсолютно нормальная девушка.
Telegram-канал «Небожена» пишет, что эту историю с небинарностью придумала якобы Глюкоза. Сделано это было с одной целью — поймать хайп, потому что это «модно», сообщает канал.