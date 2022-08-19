Спецслужба Незалежной поблагодарила Макаревича, Гребенщикова, Галкина и других сбежавших звезд за помощь

Сбежавших из России и проклинающих ее артистов поблагодарило Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает сайт «Царьград» со ссылкой на официальное заявление пресс-службы ГУР.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

С весны страну покинули многие знаменитости, которые из-за границы начали поливать грязью оставшихся сограждан, коллег или не согласных с их позицией. Так оскандалились многие, и именно им ГУР Украины направило слова признательности. Указаны такие имена, как Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Земфира Рамазанова, Little Big, Моргенштерн, Максим Покровский и др. Якобы, позиция этих людей сродни сегодня взглядам спецслужбы.