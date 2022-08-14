«Спасибо за все»: Юлия Белая покинула «Дом-2»

Юлия Белая официально подтвердила, что больше не является участницей «Дома-2». В микроблоге она поблагодарила проект, на котором провела достаточно долгое время.
«Спасибо за все, мой родной «Дом-2», - написала Юлия Белая.
С Тиграном Салибековым Юлия Белая все-таки приняла решение расстаться. Отец троих детей остался на телестройке. Его цель - найти новую любовь и забыть свою жену Юлию Салибекову.
Юлия Белая дала понять, что оба решения - расстаться с Тиграном и уйти с проекта - дались ей непросто.
«Погрустила, переболела, живем дальше», - поделилась эмоциями Юлия Белая в микроблоге.
Аудитория Юлии Белой поддержала ее, сделав комплименты и заявив, что им теперь будет не хватать ее в эфирах телестройки.