«Спасибо за все»: Юлия Белая покинула «Дом-2»

Экс-участница реалити-шоу Юлия Белая публично попрощалась с проектом.
Юлия Белая

Юлия Белая. Фото: соцсети

Юлия Белая официально подтвердила, что больше не является участницей «Дома-2». В микроблоге она поблагодарила проект, на котором провела достаточно долгое время.

«Спасибо за все, мой родной «Дом-2», - написала Юлия Белая.

С Тиграном Салибековым Юлия Белая все-таки приняла решение расстаться. Отец троих детей остался на телестройке. Его цель - найти новую любовь и забыть свою жену Юлию Салибекову.

Юлия Белая дала понять, что оба решения - расстаться с Тиграном и уйти с проекта - дались ей непросто.

«Погрустила, переболела, живем дальше», - поделилась эмоциями Юлия Белая в микроблоге.

Аудитория Юлии Белой поддержала ее, сделав комплименты и заявив, что им теперь будет не хватать ее в эфирах телестройки.

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