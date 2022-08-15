«Спасибо за дочь»: Виторган публично обратился к своей теще

Пятнадцатого августа отмечает свой день рождения мама Ирины Млодик и теща Эммануила Виторгана.

Зять в числе первых публично поздравил близкую родственницу с днем рождения. В микроблоге Эммануил Виторган поделился снимком тещи и открыто обратился к ней.

«Дорогая Римма! Поздравляю вас с днем рождения! Всего вам самого доброго! Спасибо за дочь и за внучек! Благодарю вас за все! Ваш зять», — написал Эммануил Виторган.

Именинница запечатлена во время одного из застолий в светлом платье, с модной сумкой и красиво уложенными волосами.