Спасибо, что в белье: Алферова раскрыла исподнее, гуляя по побережью в Турции

Актриса Ксения Алферова поделилась дерзкими кадрами из своего отпуска в Турции. Актриса запечатлелась на прогулке по побережью в желтом цветочном платье с высоким разрезом.

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Этот разрез и сыграл злую шутку. Во время порыва ветра он обнажил не только стройные ноги, но и нюдовое белье знаменитости.

Отметим, что Ксении Алферовой 48 лет и в своем возрасте актриса выглядит просто роскошно. Дочь Ирины Алферовой внимательно следит за своей фигурой, регулярно занимается физическими упражнениями.

Источник: КП.