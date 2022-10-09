«Спасибо, что осталась жива»: Ксения Собчак заговорила о страшном ДТП с жертвами, участницей которого стала

Журналистка и светская львица Ксения Собчак в телеграм-канале заговорила о событии, после которого на нее обрушилась невиданная волна хейта.

Ксения Собчак вспомнила о трагедии годичной давности - жутком ДТП в Сочи, в котором осталась жива и невредима.

«Год со дня аварии в Сочи. Спасибо, что осталась жива. Огромное горе, что ушла Екатерина. Дай бог, чтобы у всех нас - тех, кто тогда пережил эту аварию, - больше такого испытания в жизни не выпало», - написала Ксения Собчак в телеграм-канале.

На днях был осужден водитель машины, в которой в тот роковой день Ксения Собчак ехала в аэропорт. Мужчина был признан виновным в ДТП и получил два года наказания, которое будет отбывать в колонии-поселении.

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Напомним. автомобиль, в котором 9 октября 2021 года Ксения Собчак ехала в аэропорт города Адлера лоб в лоб столкнулась с машиной «Фольксваген». Пассажирка немецкой иномарки погибла на месте.