«Спасать имущество или жизнь»: найдены причины для развода Пугачевой и Галкина

В страну спустя почти полгода отсутствия вернулась Алла Пугачева. Она обещала прибыть в Москву к новому учебному году и сдержала обещание. А вот ее оскандалившийся супруг Максим Галкин не торопится забирать свои громкие слова обратно и каяться – он остался за границей, гастролирует по странам и континентам и не помышляет о возвращении.
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Поползли слухи о возможном разводе Пугачевой и Галкина. О том, может ли пара развестись, поразмышляла певица Наталья Штурм. Она и указала на причины, по которым это может произойти.
«Они не разведутся. Если только не произойдут какие-либо форс-мажоры правового характера. Проще сказать, если надо спасать имущество или жизнь, тогда — конечно», - допустила звезда в беседе с корреспондентами «Слова и дела».