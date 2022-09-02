«Спасать имущество или жизнь»: найдены причины для развода Пугачевой и Галкина

В страну спустя почти полгода отсутствия вернулась Алла Пугачева. Она обещала прибыть в Москву к новому учебному году и сдержала обещание. А вот ее оскандалившийся супруг Максим Галкин не торопится забирать свои громкие слова обратно и каяться – он остался за границей, гастролирует по странам и континентам и не помышляет о возвращении.

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Поползли слухи о возможном разводе Пугачевой и Галкина. О том, может ли пара развестись, поразмышляла певица Наталья Штурм. Она и указала на причины, по которым это может произойти.