Спальни с балдахинами, каминный зал, оранжерея: из чего состоит «начинка» замка Галкина

«Начинка» здания поражает изяществом. Есть оранжерея и зимний сад, курительная комната, каминный зал, библиотека с дубовыми стеллажами, детские и взрослые гардеробные, у хозяев — спальни с балдахинами, а для гостей сделано отдельное крыло, где они всегда могут остаться и переночевать.

При виде некоторых богатств в замке буквально перехватывает дыхание. Резные деревянные панно, обои с геральдическими лилиями, столы и стулья с позолоченными ножками, хрустальные люстры. Все, что надо для богатой жизни.

В замке есть лифт и даже подземные ходы, которые являются к тому же тайными, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Максим Галкин семь лет строил замок в деревне Грязь. Строительство было закончено в 2011 году за несколько месяцев до свадьбы с Аллой Пугачевой, которой фактически ничего не принадлежит.