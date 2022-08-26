«Сожгла все мосты»: Запашный негативно высказался о Хаматовой после концерта в Латвии

Как отметил Запашный, Россию все время кто-то поливает грязью. Страна от этих выпадов менее великой не становится, сообщает inforeactor.ru.

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Напомним, что Хаматова вышла на сцену театра в Риге вместе со своим коллегой Анатолием Белым. При этом далеко не все зрители в Латвии остались в восторге от увиденного на сцене.