«Сожгла все мосты»: Запашный негативно высказался о Хаматовой после концерта в Латвии

Как отметил дрессировщик, публика в России ей рада теперь точно не будет.
Эдгард Запашный

Эдгард Запашный. Фото: Global Look Press

Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что актрису Чулпан Хаматову вряд ли стоит ждать в России в ближайшие годы. Особенно после спектакля в Латвии.

«Просто Чулпан Хаматова сожгла все мосты. В России ей вряд ли публика будет рада. Уверен, что она разочаровала большое количество своих поклонников».

Как отметил Запашный, Россию все время кто-то поливает грязью. Страна от этих выпадов менее великой не становится, сообщает inforeactor.ru.

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Напомним, что Хаматова вышла на сцену театра в Риге вместе со своим коллегой Анатолием Белым. При этом далеко не все зрители в Латвии остались в восторге от увиденного на сцене.

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