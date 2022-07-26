Создатели нового сериала по «Властелину колец» объявили, что не будут дополнять его современной повесткой

Сценаристы сериала «Властелин колец: Кольца власти» решили, что не стоит разбавлять его современной повесткой. Об этом сообщил Патрик Маккей, шоураннер проекта. Он объяснил: если внести в сериал современные реалии, это приведет к тому, что «Кольца власти» устареют уже через несколько лет.

А ведь цель тех, кто снимает сериал, — создать историю, которая будет интересна зрителям и спустя долгое время. Кстати, и сам Джон Толкин, по мотивам произведений которого снимается сериал, никогда не вставлял в свои романы аллегории на какие-то современные события.

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