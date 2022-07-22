Создатель украинской группы «Грибы» Бардаш переехал в Россию

В последнее время Юрий Бардаш, создатель и бывший продюсер украинской группы «Грибы», проживал в Грузии. Но недавно ему начали поступать телефонные звонки с угрозами. Как рассказал музыкант:

«Рюкзак был собран за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после вброд перешел границу Грузии и Абхазии, опыт незабываемый».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

Юрий добавил, что поселился в Москве, и здесь ему «спокойно, безопасно и красиво». Впереди у музыканта – реализация множества творческих планов, сообщает Телеканал «360».