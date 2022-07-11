Создание единой валюты для стран СНГ: утопия или новая экономическая система

Идея о создании единой валюты для России, Белоруссии, Казахстана и, возможно, других стран СНГ разделила экономистов на два лагеря. Одни считают, что именно это поможет построить новую экономическую систему. Другие, как например, портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев, называет это утопией.

По мнению эксперта, при вхождении в валютный союз, страна потеряет эмиссионный суверенитет.