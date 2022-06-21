«Создал музыку такого же уровня, как на Западе, в условиях значительно худших»: звукорежиссер Алексей Вишня – о Викторе Цое

В день, когда легендарному музыканту Виктору Цою могло бы исполниться 60, многие его коллеги и поклонники высказываются о феномене «Цой жив». О своей работе с Цоем и группой «Кино» вспомнил звукорежиссер Алексей Вишня:

«Он [Виктор Цой] был весьма «авторитарным», поэтому он жив. Рядом с ним никто не мог позволить себе отличного, из ряда вон выходящего мнения, отступающего за пределы вкусов и интересов самого Цоя. Грубо говоря, никто бы не смог предложить ему вставить в песню, например, балалайку. Никто. Даже если бы на него направили оружие массового поражения, он все равно бы ни в коем случае не стал бы этого делать».

По словам Вишни, Цой сумел создать собственный, неповторимый стиль исполнения:

«Это был человек, который знал, чего хочет. Это человек, который добился в своей жизни такого, чего не снилось очень многим западным авторам, несмотря на то что именно западные авторы и исполнители были ключевыми светочами для вдохновения Виктора Цоя.

Тем не менее человек добился абсолютно фирменного звучания в условиях в десятки раз экономичнее, чем его западные кумиры. Он сумел создать музыку такого же уровня, как на Западе, в условиях значительно худших», — объяснил звукорежиссер корреспонденту издания «РИА ФАН».