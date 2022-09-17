Совсем стыд потеряла: Клава Кока спустила штаны и показала белье

Исполнительница хитов «Ла ла ла» и «Покинула чат» Клава Кока заскучала в аэропорту и решила отвлечься, а заодно и привлечь к себе дополнительное внимание публики в Сети. Ожидая рейса, звезда позировала себе в зеркале и спустила штаны, засветив нижнее белье.

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Это уже не первый подобный жест Клавы. Ранее она не раз светила нижним бельем, не испытывая при этом ни капли стыда, хоть многие подписчики в Сети и критиковали ее за такие ракурсы и фото.