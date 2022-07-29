«Совсем стройная»: похудевшая Саша Черно щегольнула в костюме мандаринового оттенка на вечеринке «Дома-2»

Экс-участница реалити-шоу Саша Черно повеселилась с другими звездами проекта на гендер-пати Ефременковой и Мондезира.
Саша Черно

Саша Черно. Фото: соцсети

Юлия Ефременкова и Мондезир собрали на недавнем гендер-пати своих друзей по реалити-шоу «Дом-2».

Гости праздника до сих пор делятся снимками, которые были сделаны во время вечеринки, в своих микроблогах.

Саша Черно разместила кадр, на котором предстала в компании Ирины Пингвиновой и Алены Рапунцель. Ира и Алена облачены в черные наряды, так что Саша Черно на их фоне смотрится выигрышно и ярко в костюме мандаринового оттенка.

За последнее время Саша Черно избавилась от почти 60 лишних килограммов, она гордится собой и тем, как эффектно стала выглядеть.

«Крошки», — подписала Саша Черно фото в компании Пингвиновой и Рапунцель.

Саша Черно с Ирой Пингвиновой (на фото слева) и Аленой Рапунцель. Фото: соцсети

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Поклонники сделали Саше Черно массу комплиментов.

«Саня, ты прекрасна», «Сашка прям красотка», «Прикольный лук», «Саша — красотка, совсем стройная. Не узнать», — высказались в Сети.

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