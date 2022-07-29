«Совсем стройная»: похудевшая Саша Черно щегольнула в костюме мандаринового оттенка на вечеринке «Дома-2»

Юлия Ефременкова и Мондезир собрали на недавнем гендер-пати своих друзей по реалити-шоу «Дом-2».

Гости праздника до сих пор делятся снимками, которые были сделаны во время вечеринки, в своих микроблогах.

Саша Черно разместила кадр, на котором предстала в компании Ирины Пингвиновой и Алены Рапунцель. Ира и Алена облачены в черные наряды, так что Саша Черно на их фоне смотрится выигрышно и ярко в костюме мандаринового оттенка.