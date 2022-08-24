«Совсем с дуба рухнули?»: Миро затроллила Бородину, когда та опозорила любовницу экс-мужа

Курбан Омаров заметил, что его дочь от Ксении Бородиной Теона поразительно похожа на его любовницу, сообщив об этом подписчикам.
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Ведущая пришла от этого сопоставления в ужас, заявив, что нельзя сравнивать ребенка и женщину, с которой Курбан Омаров изменял ей во время брака. По словам Ксении Бородиной, пассия ее экс-супруга спала с ним с 16 лет.
Она сказала, что воспитывает своих дочерей совсем в иных устоях, рассмешив блогера Лену Миро.
«Если уж Ксюндель приводит мужчину в дом, то только с телепроекта, где все мы можем сначала оценить жениха в разных ракурсах. И не просто ведь приводила, а выходила замуж. Разве не хороший пример всем девочкам?
Совершенно другая среда. И четверг, и пятница. Мама Ксюша смотрит турецкие сериалы про настоящую любовь, а не что-то там!» — затроллила Бородина Миро в своем ЖЖ.