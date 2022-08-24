«Совсем с дуба рухнули?»: Миро затроллила Бородину, когда та опозорила любовницу экс-мужа

Курбан Омаров заметил, что его дочь от Ксении Бородиной Теона поразительно похожа на его любовницу, сообщив об этом подписчикам.

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Ведущая пришла от этого сопоставления в ужас, заявив, что нельзя сравнивать ребенка и женщину, с которой Курбан Омаров изменял ей во время брака. По словам Ксении Бородиной, пассия ее экс-супруга спала с ним с 16 лет.

Она сказала, что воспитывает своих дочерей совсем в иных устоях, рассмешив блогера Лену Миро.