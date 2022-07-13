«Совсем ошалели — подражать Пугачевой»: Семина высказалась об образе жизни Примадонны

Недавно модельер Аника Керимова отметила, что Алла Пугачева — пример для подражания. Ведь в свои 73 года Примадонна, по ее мнению, выглядит гораздо моложе. Причиной тому — маленькие дети, которые являются своеобразным стимулом для артистки.
А вот актриса Тамара Семина считает, что ставить в пример Аллу Пугачеву не стоит. По ее мнению, певица никогда не была образцовым человеком.
Тамара Семина. Фото: Global Look Press
«Зачем? Тогда уж и во все тяжкие надо пускаться, по мужикам болтаться! Совсем ошалели — подражать Пугачевой!» — цитирует Семину Prozvevd.
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Напомним, шоумен Максим Галкин стал пятым мужем Аллы Пугачевой. Звезд не смутила 27-летняя разница в возрасте. Именно с шоуменом Примадонна решила еще раз стать матерью в довольно солидном возрасте.