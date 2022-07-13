«Совсем ошалели — подражать Пугачевой»: Семина высказалась об образе жизни Примадонны

Недавно модельер Аника Керимова отметила, что Алла Пугачева — пример для подражания. Ведь в свои 73 года Примадонна, по ее мнению, выглядит гораздо моложе. Причиной тому — маленькие дети, которые являются своеобразным стимулом для артистки.

А вот актриса Тамара Семина считает, что ставить в пример Аллу Пугачеву не стоит. По ее мнению, певица никогда не была образцовым человеком.