Совсем невеста: Саша Задойнов из «Дома-2» показал повзрослевшую дочь от первого брака

Наследница экс-участника проекта Анастасия Задойнова окончила девятый класс.
Александр Задойнов с дочкой Настей

Александр Задойнов с дочкой Настей. Фото: соцсети

Бывший участник «Дома-2» Александр Задойнов сохранил добрые отношения с первой Светланой. Он общается и принимает участие в воспитании старшей дочери Анастасии.

Наследница Александра Задойнова уже окончила девятый класс. Александр Задойнов присутствовал на важном событии - вручении аттестатов.

Ради этого он приехал из Сочи, где живет со второй женой Ксенией, в Ярославль.

В микроблоге Саша Задойнов поделился снимком с повзрослевшей Анастасией.

 

Саша Задойнов и его старшая дочь на вручении аттестатов. Фото: соцсети

«Моя девочка, поздравляю тебя с завершением учебного года и получением аттестата.
Впереди все самое интересное. Наслаждайся жизнью и верь в свои мечты, стремись к целям, цени и уважай все, что у тебя есть. Я всегда рядом, всегда помогу, всегда люблю, твой папа», - подписал Саша Задойнов фото в микроблоге.

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Напомним, Александр Задойнов - отец троих детей. Помимо Анастасии, у него есть дочь Александра, с мамой которой, Элиной Камирен, он так и не дошел до ЗАГСа. А в феврале этого года на свет появилась третья дочка Саши Задойнова София, ее родила вторая супруга Александра Ксения.

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