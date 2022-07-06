Совсем невеста: Саша Задойнов из «Дома-2» показал повзрослевшую дочь от первого брака

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Напомним, Александр Задойнов - отец троих детей. Помимо Анастасии, у него есть дочь Александра, с мамой которой, Элиной Камирен, он так и не дошел до ЗАГСа. А в феврале этого года на свет появилась третья дочка Саши Задойнова София, ее родила вторая супруга Александра Ксения.

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