Совсем неспортивный вид: Каролина Севастьянова впервые примерила слитный купальник

27-летняя спортсменка Каролина Севастьянова карьеру гимнастки завершила уже давно. Но продолжает поддерживать форму. И своей гибкостью всегда повергает в восторг подписчиков в Сети, стоит ей только продемонстрировать шпагат.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Сейчас Севастьянова отдыхает в Монако. Девушка ежедневно появляется на пляже, предпочитая мини-бикини. План по интенсивности загара уже выполнен, поэтому Каролина решила примерить столь редкую вещь в своем пляжном гардеробе, как слитный купальник.

Самый спортивный из купальников, монокини у Севастьяновой не имело ничего общего со спортом – столь глубокое декольте едва ли сможет выдержать силу воды во время погружения. Зато красиво, и селфи в нем вызвало бурю эмоций у подписчиков.