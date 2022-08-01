Совсем не так, как у замка в Грязи: как выглядит участок особняка Пугачевой и Галкина в Юрмале

Алла Пугачева и Максим Галкин с момента отъезда из России стали меньше показывать свою жизнь и быт.

Если раньше Максим Галкин регулярно делился в микроблоге тем, что происходило в замке в деревне Грязь, то теперь видео с участием Аллы Пугачевой и Гарри с Лизой стали появляться гораздо реже.

Но все же иногда поклонники получают возможность увидеть, какая обстановка окружает сейчас Аллу Борисовну и ее семейство.