Совсем не так, как у замка в Грязи: как выглядит участок особняка Пугачевой и Галкина в Юрмале

Алла Пугачева и Максим Галкин с момента отъезда из России стали меньше показывать свою жизнь и быт.
Если раньше Максим Галкин регулярно делился в микроблоге тем, что происходило в замке в деревне Грязь, то теперь видео с участием Аллы Пугачевой и Гарри с Лизой стали появляться гораздо реже.
Но все же иногда поклонники получают возможность увидеть, какая обстановка окружает сейчас Аллу Борисовну и ее семейство.
В микроблоге Максима Галкина появилось видео, на которых запечатлено, как Алла Борисовна с Гарри любуются закатом в Юрмале.
В кадр попал и участок особняка, в котором звездное семейство живет сейчас. На участке рослые сосны, уходящие макушками в небо, аккуратные дорожки, подстриженные кустарники, беседка из стекла.
Выглядит он совсем не так, как участок при замке в деревне Грязь.
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За кадром слышны голоса Аллы Пугачевой и Гарри. Они обмениваются впечатлениями по поводу природного явления - заката и радуги.
«Какая красотень», - восхитилась Пугачева.
«Оно переливается разными цветами. А в той стороне небо розовое. И еще дождь начался. А вот это! Это что вообще такое?» - удивился Гарри огненным краскам.
«Большая редкость. Это какой-то знак», - заверила сына Пугачева.