Совсем мальчик! Волочкова показала юного бойфренда, который балерине в сыновья годится

Балерина Анастасия Волочкова в последнее время роскошно выглядит – держит форму, поработала над имиджем, поэтому может позволит себе многое.

Вот и на смену «банщикам» в ее арсенале поклонников и бойфрендов появились накаченные юные красавцы. Волочкова показала нового избранника поклонникам на видео в личном блоге.

Совсем юный, но мужественный молодой человек сидел за рулем ее «майбаха» и нежно сжимал ее руку в своей руке. Бойфренд не скрывал своих пылких чувств, поглаживая тонкие пальцы артистки.