Совсем мальчик! Волочкова показала юного бойфренда, который балерине в сыновья годится

Звезда сцены отлично выглядит и может позволить себе многое.
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова в последнее время роскошно выглядит – держит форму, поработала над имиджем, поэтому может позволит себе многое.

Вот и на смену «банщикам» в ее арсенале поклонников и бойфрендов появились накаченные юные красавцы. Волочкова показала нового избранника поклонникам на видео в личном блоге.

Совсем юный, но мужественный молодой человек сидел за рулем ее «майбаха» и нежно сжимал ее руку в своей руке. Бойфренд не скрывал своих пылких чувств, поглаживая тонкие пальцы артистки.

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