«Совсем кукухой поехал»: люди испытали испанский стыд, глядя на Галкина с дурацкими шутками (видео)

Юмор Максима Галкина все чаще критикуется публикой. Это касается и его шуток на концертах, и юмора в Сети.

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В личный блог артист выставил кадры, на которых запечатлел прогулку с сыном Гарри. На видео он явно пытается рассмешить публику, но вызвал только странные ощущения у народа. В кадре он издает какой-то гортанный звук, потом, обращаясь к сыну, заявляет, что «в таком лесу, Гарик, хорошо изображать волков». И начинает выть.