Совсем другая: Нюша в шортах-бермудах из денима не скрыла мощные икры на прогулке в Непале

Нюша уже много лет выступает на публике. Она выпустила множество хитов и ездила в мировые туры. Но теперь артистка стала гораздо реже давать концерты.

После свадьбы с Игорем Сивовым она стала больше времени посвящать семье. У нее растет дочка Срафима-Симба, которой три года. А в прошлом году у пары родился сын Саффрон.