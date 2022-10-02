Совсем другая: Нюша в шортах-бермудах из денима не скрыла мощные икры на прогулке в Непале

Нюша уже много лет выступает на публике. Она выпустила множество хитов и ездила в мировые туры. Но теперь артистка стала гораздо реже давать концерты.
После свадьбы с Игорем Сивовым она стала больше времени посвящать семье. У нее растет дочка Срафима-Симба, которой три года. А в прошлом году у пары родился сын Саффрон.
Несколько месяцев уже Нюша живет на две страны. Она пояснила, что в Дубае удобнее работать ее мужу, который является главным советником Международной федерации студенческого спорта, а также он создатель разных марафонов. Недавно супруги также уехали в Непал.
На этот раз артистка выложила несколько снимков из путешествия. Она отметилась на них без макияжа. также Нюша щегольнула в футболке и шортах-бермудах из денима. Она оголила свои ноги, не скрыв мощные щиколотки. Волосы певица собрала в хвост.
«Некоторое время у меня не было связи, мы были в горах. Только что вернулись из очень интересного и важного путешествия, которое оказалось по-особенному нужным именно в этот период… Посетили самую высокогорную страну мире – Непал.
Словами точно не объяснить, что я там почувствовала, а от красоты буквально захватывало дух… Удивительное и очень мощное место силы», – написала звезда.
Нюша. Фото: соцсети звезды
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники признались, что с трудом узнали артистку. Многие переживают, что она перестала выпускать новые песни. Другие осуждают певицу, которая недавно призналась, что в прошлом году пережила измену. «Мне так жаль ее.... Она очень сильная если смогла простить измену», «Очень поменялась во всех смыслах», «Сложно узнать», «Как можно было изменить такой прекрасной, как вы?» — стали писать подписчики.