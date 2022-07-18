«Современник» опроверг отмену спектаклей с Ахеджаковой

Московский театр «Современник» не подтвердил данные о том, что спектакли с участием Лии Ахеджаковой будут отменены.

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В последнее время в СМИ все чаще стала появляться информация о том, что постановки, в которых играет народная артистка РФ Ахеджакова, якобы отменяются. На самом деле это не так, заверили источники в театре. Звезда «Служебного романа» по-прежнему играет все свои роли на сцене: