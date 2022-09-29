Современная мама: Подольская в белоснежном жакете и джинсах с высокой посадкой привела сына на детский праздник

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». Она уже много лет выступает на сцене. Артистка также обрела счастье в личной жизни. Она состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Супруги часто вместе выходят в свет. Также они воспитывают двоих детей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана.
Подольская этой осенью часто появляется на премиях и светских раутах. Каждый раз она выбирает яркие образы для таких случаев. Певица любит яркие платья и костюмы со струящимися брюками. Она умело подчеркивает достоинства фигуры.
На этот раз артистка отправилась в гости к подруге, которая устроила детский праздник. Наталья для такого случая выбрала образ в стиле кэжуал. Она предстала в джинсах клеш с высокой талией и белоснежном жакете. Кеды дополняли образ. Артистка привела с собой семилетнего сына. Мальчик смог повеселиться и даже поесть сладкую вату.
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Подольская с радостью наблюдала за наследником и вместе с ним ела сладости. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица в 40 лет. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая вы красотка», «Ой, ноги такие длинные», «Какая хорошенькая мама!», «Тема счастливый мальчик», «Выглядите потрясающе», «Приятно видеть без страз и другой напыщенности», — стали писать пользователи Сети.