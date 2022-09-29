Современная мама: Подольская в белоснежном жакете и джинсах с высокой посадкой привела сына на детский праздник

На этот раз артистка отправилась в гости к подруге, которая устроила детский праздник. Наталья для такого случая выбрала образ в стиле кэжуал. Она предстала в джинсах клеш с высокой талией и белоснежном жакете. Кеды дополняли образ. Артистка привела с собой семилетнего сына. Мальчик смог повеселиться и даже поесть сладкую вату.

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