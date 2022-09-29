Современная леди: 39-летняя Лопырева в джинсах скинни и твидовом жакете похвасталась лифтолуком

На этот раз Лопырева решила похвастаться лифтолуком. Вслед за Стешей Маликовой она поддержала тренд на укороченные твидовые жакеты. Модель также облачилась в серые джинсы скинни, которые подчеркнули ее фигуру, и песочные лоферы. Виктория похвасталась лифтолуком. Она предпочла сделать акцент на ногах.

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