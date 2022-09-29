Современная леди: 39-летняя Лопырева в джинсах скинни и твидовом жакете похвасталась лифтолуком

Виктория Лопырева является медийной личностью. Она в свое время победила в конкурсе «Мисс Россия». Ей довелось работать на телевидении, но теперь она все чаще снимается в фотосессиях, организовывает светские рауты и появляется на красных дорожках. Блондинка не перестает восхищать публику своей внешность в 39 лет.
Уже два года Лопырева живет в Дубае, но недавно она вернулась в Россию. Даже сына Марка Лео модель отвела в садик в Москве. Если в теплой стране она регулярно представала на публике в вечерних платьях, то теперь в ее гардеробе появились плащи и брюки. На на днях блондинка повеселилась на свадьбе, где блеснула в платье цвета изумруда.
На этот раз Лопырева решила похвастаться лифтолуком. Вслед за Стешей Маликовой она поддержала тренд на укороченные твидовые жакеты. Модель также облачилась в серые джинсы скинни, которые подчеркнули ее фигуру, и песочные лоферы. Виктория похвасталась лифтолуком. Она предпочла сделать акцент на ногах.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие отметили, что она может дать фору даже топ-моделям. Другие заметили, что блондинке удается выглядеть элегантно даже осенью.
«Какая вы красивая! Эти ноги спасут мир», «Цвет джинс просто бомба», «Ой, как вам идет! Жакет всегда придает статуса», «Вам подобные наряды идут больше, чем эти платья из атласа», — стали писать подписчики.