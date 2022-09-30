Советский сервант, кресло-пылесборник, «пузатый» телевизор: привыкшая к роскоши Рудова показала, как жила раньше

Наталья Рудова прославилась после съемок в сериале «Татьянин день». Она также засветилась в популярном телехите «Универ. Новая общага». Актриса живет на широкую ногу, много путешествует, бывает за границей, выбирая только фешенебельные курорты. На себе экономить звездная блондинка не привыкла. А вот детство Наташи Рудовой прошло как и у большинства советских ребятишек.
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Актриса родилась в Узбекистане, городе Пахтакор. А спустя несколько лет семья Натальи переехала жить в Шевченко. Родители девочки развелись. И вместе с мамой она оказалась в России, в городе Иваново.
«Я обожаю Актау. Я бы ни за что это в жизни не променяла. Лучшее время, которое у меня было, — это мое детство», — говорила в одном из интервью Рудова.
Наталья Рудова жила в простенькой квартире. Фото: личный архив
В своем микроблоге актриса поделилась памятным снимком, показав, в какой обстановке она росла в детстве. Привыкшая к роскоши звезда сериалов могла обходиться малым. Да и особого выбора не было. На снимке 12-летняя Наташа позирует с любимцем семьи. Из обстановки: модненькая тюль на окнах, кресло-пылесборник, «пузатый» телевизор, советский сервант и ковер на полу.