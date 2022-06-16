Советовала Хромченко: модница Михалкова нарядилась в платье с трендовыми рукавами

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова для многих своих поклонниц стала иконой стиля. Девушка даже в повседневности выглядит утонченно, а наряды на выход становятся предметом обсуждений надолго.

В этот раз красавица показала себя в платье с трендовым фасоном рукава жиго, или окорок. Такие объемные плечи сейчас на пике популярности, и о них неоднократно предупреждала модниц Эвелина Хромченко и вторил Александр Васильев. Многие знаменитости, как и Юлия Михалкова, крепко полюбили пышные рукава.