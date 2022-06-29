Советовала Хромченко: Долина предстала в свете в супермодных брюках с эффектом стройности

Лариса Долина появилась в театре имени Вахтангова на закрытии сезона, где давали спектакль «Война и мир». Певица предстала в свете в молочных брюках палаццо, которые стали хитом этого сезона.

Ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко ранее настоятельно советовала дамам с внимательно присмотреться к ним. Они имеют ряд преимуществ, к примеру, отлично скрывают лишний вес, визуально скидывая сразу несколько килограммов.

Кроме того, брюки утрированной длины и ширины внешне вытягивают ноги. Поэтому в первую очередь модная модель рекомендована дамам пышным.