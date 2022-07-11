Советовала Хромченко: Бузова в платье с хитовым «древесно-зебровым» принтом появилась в Африке

Анималистичные рисунки по-прежнему очень актуальны, но сейчас они получают иную трансформацию.
Ольга Бузова.

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Ольга Бузова в настоящий момент занята на съемках третьего сезона проекта ТНТ «Звезды в Африке».

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Ведущая показала в личном блоге платье с хитовым «древесно-зебровым» принтом, который рекомендовала Эвелина Хромченко. 

В программе Первого канала «Модный приговор» ведущая рассказывала, что анималистичные принты все еще очень актуальны, но в настоящий момент они видоизменяются, приобретая новые формы и расцветки и вот такой древесно-зебровый рисунок весьма приветствуется современным фэшн-миром.

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