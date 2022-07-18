Советовала Хромченко: Бузова в модном бомбере в стиле пэчворк появилась в горах

Ольга Бузова просто влюбилась в Африку, работая здесь над очередным выпуском проекта ТНТ «Звезды в Африке».
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Ведущая особенно впечатлена местными горами, которые активно покоряла во время съемок. Кадрами с вершины знаменитость поделилась в своем телеграме.
Ольга Бузова. Фото: соцсети
И даже на природу Ольга Бузова постаралась примерить модный наряд, отдав предпочтение брюкам с цветочным принтом, кружевному топу и трендовому бомберу в стиле пэчворк.
Ранее ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко называла лоскутное шитье и его имитацию в числе важных хитов сезона.