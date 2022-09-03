Советница Рональда Рейгана приехала на прощание с Михаилом Горбачевым

Именно она научила Рейгана русской поговорке: «Доверяй, но проверяй».

Заметим, что цветов в Колонном зале очень много. Организаторы периодически подходят к постаменту, на котором букеты оставляли простые посетители, и охапками уносят прочь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Михаил Горбачев ушел из жизни в возрасте 91 года. В последнее время он сильно болел.