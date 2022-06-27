«Совершила самую большую ошибку в жизни»: дочь Кокшенова потеряла бизнес и жилье

Внебрачная дочь Михаила Кокшенова, Алиса, переживает сложные времена. Наследницу актера обманул приятель, арендующий у нее машину.

Алиса рассказала, что приобрела Ford Focus в кредит пару лет назад. Чтобы рассчитываться с банком, она стала сдавать авто в аренду своему знакомому.

К сожалению, через какое-то время мужчина перестал переводить оплату, нахватал штрафов и пропал. Дочь Кокшенова обратилась в полицию.

Правоохранителям удалось задержать мошенника, однако его быстро отпустили, а Алиса осталась без машины и с кредитом. Чтобы расплатиться с долгом, ей пришлось продать квартиру и бизнес.

Сейчас женщина живет в аварийном доме и работает продавцом за зарплату в 20 тысяч рублей.

«До того дня, когда я совершила самую большую ошибку в своей жизни, обратившись в отделение полиции, у меня все было хорошо. У меня был бизнес, зоомагазин, который приносил доход», — процитировал Алису StarHit со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Напомним, Михаил Кокшенов скончался 4 июня 2020 года. Алиса, которая на тот момент много лет не видела знаменитого отца, не стала претендовать на его наследство.

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