«Совершенно одна»: Настя Ивлеева уехала из России

Ранее Настя Ивлеева сообщила, что посетила Швецию в рамках своей зарубежной командировки. По ее признанию, в Скандинавии не все так прекрасно, как кажется на первый взгляд.

К примеру, после 22 часов уже нельзя купить никаких продуктов. Не продаются и алкогольные напитки.

Смотрите также