«Совершенно одна»: Настя Ивлеева уехала из России

Телеведущая Настя Ивлеева в «Телеграме» рассказала, что на какое-то время уехала из России. Сейчас она находится в столице Нидерландов — Амстердаме.
«Сегодня, пожалуй, самый знаменательный понедельник в моей жизни и на это есть две причины. Я в Амстердаме. Совершенно одна. Ощущаю приятное волнение, так как я первый раз в одиночестве решила провести несколько дней за границей. В планах поработать над одним творческим проектом. Ну и, конечно, снять для вас влог».
Ранее Настя Ивлеева сообщила, что посетила Швецию в рамках своей зарубежной командировки. По ее признанию, в Скандинавии не все так прекрасно, как кажется на первый взгляд.
К примеру, после 22 часов уже нельзя купить никаких продуктов. Не продаются и алкогольные напитки.