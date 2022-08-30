«Совершенно безбашенная! Рисковая и бесстрашная»: Садальский расхвалил Собчак

Как отметил Садальский, он не понимает, когда мужчины брызжут слюной. По его словам, Собчак не живет и не учится за границей, не хранит деньги в заграничных банках, как хозяйские друзья.

«Так откуда у вас, вроде физиологически мужчины, столько ненависти? И почему эта ненависть не переносится на жен чиновников? Совершенно безбашенная! Рисковая и бесстрашная. За это уважаю Ксюшу… У Шопенгауэра есть интересная мысль, что истина проходит три стадии. Сначала ее высмеивают, потом ей яростно сопротивляются и, наконец, принимают как очевидное. Ксюша, у вас Захар пока на второй позиции», - заявил Садальский.

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Ранее Прилепин говорил, что Собчак быстрее сдохнет, чем понесет карамель беженцам. В ответ телеведущая сравнила Прилепина с Горьким, который пляшет под дудку власти.